L'attaquant de Chelsea Romelu Lukaku n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Liverpool lors de la 21e journée de Premier League dimanche (17h30), quelques jours après avoir exprimé son mécontentement sur sa situation chez les Blues.

Le Belge de 28 ans ne fait ni partie du onze de départ, ni du banc des remplaçants communiqué par Chelsea avant la rencontre. Dans une interview pour le média Sky sports Italia diffusée jeudi dernier, Lukaku avait déclaré de pas être "heureux" de sa situation à Chelsea.

"Tuchel a choisi de jouer dans un autre système. Mais je ne vais pas abandonner", a ajouté l'international Belge, titularisé à huit reprises cette saison en championnat. Il avait par ailleurs confié vouloir retourner à l'Inter Milan, avec qui il a remporté la Serie A en 2021, dans un avenir proche.

L'entraîneur des Blues Thomas Tuchel a admis vendredi avoir été surpris par ses propos, les décrivant comme "des bruits dont nous n'avons besoin".

"Nous en avons parlé deux fois. Lui en a parlé avec des joueurs majeurs, et c'est trop proche du match, c'est trop gros (...) Nous avons besoin de toute notre concentration", a indiqué Tuchel à Sky Sports avant la rencontre dimanche.

"Cela a pris trop d'ampleur (...) J'ai décidé de protéger la préparation du match", a-t-il ajouté, affirmant qu'écarter Lukaku a été "difficile", mais aussi "la bonne décision à prendre".

Le choix de se priver de Romelu Lukaku, buteur lors des deux dernières rencontres des Blues contre Brighton et Aston Villa, est fort alors que Chelsea et Liverpool sont tous deux dans la course au titre.

Chelsea est pour le moment 2e, à un point de Liverpool, mais à huit points du leader Manchester City.

Surtout, les hommes de Tuchel, champions d'Europe, traversent une passe difficile avec seulement une rencontre remportée sur leurs quatre derniers matches de Premier League (trois nuls).

Chelsea a dépensé 115 millions d'euros pour recruter en août le Belge, qui avait déjà joué pour les Blues lors de la saison 2011-2012.

Buteur lors de ses débuts contre Arsenal, Lukaku a connu en octobre une période difficile, marquée par une blessure à la cheville qui l'a écarté cinq semaines des terrains.

Il a par la suite manqué trois rencontres après avoir été testé positif au Covid-19.

