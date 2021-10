Romelu Lukaku absent pour les prochaines rencontres des Diables rouges ?

L'attaquant de Chelsea manquera les deux prochaines rencontres du club londonien (ce week-end et mardi en Coupe de la Ligue) et Thomas Tuchel ne semble pas s'inquiéter de la gravité de la blessure de son attaquant. Les Diables rouges affronteront l'Estonie le 13 novembre et le pays de Galles le 16 novembre.

