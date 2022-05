Le Chelsea Football Club est désormais la propriété du consortium américain Clearlake capital. C'est ce qu'a annoncé le club londonien dans un communiqué ce lundi.

Roman Abramovitch a complété la vente de Chelsea Football Club au consortium américain Clearlake Capital emmené par Todd Boehly, a annoncé lundi le club de Premier League dans un communiqué.

Chelsea avait annoncé samedi qu'un accord était intervenu samedi et que la transaction devait être complétée officiellement lundi. "Le consortium mené par Tedd Boehly, président et directeur général de Eldridge, et Clearlake Capital Groupe a annoncé aujourd'hui que le transfert de la propriété du Chelsea Football Club est achevé", ont écrit les Blues, rachetés pour 4,5 milliards d'euros et désormais dans des mains américaines. La Premier League avait approuvé mardi le rachat du club par le groupe mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Ce consortium avait formulé le 7 mai dernier une offre de 4,97 milliards d'euros.

Le gouvernement britannique avait le lendemain autorisé le rachat du club, propriété de l'oligarque russe Roman Abramovitch depuis 2003 Dans la tourmente après l'invasion russe en Ukraine, le milliardaire russe, visé par des sanctions de Londres, avait mis en vente le club londonien le 2 mars, insistant sur le fait qu'il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club tout au long de ses 19 ans de règne et que tous les bénéfices de l'opération iraient aux victimes de la guerre.

