À la veille de la rencontre opposant l'équipe nationale de football de la Belgique au Kazakhstan dans le cadre de la septième journée des qualifications pour l'Euro 2020, le sélectionneur Roberto Martinez a insisté samedi sur le fait que le match était tout aussi important que les autres malgré la qualification acquise jeudi face à Saint-Marin. "Notre objectif est d'être premier du groupe", a-t-il rappelé en conférence de presse à Astana.

En tête du groupe I, la Belgique est assurée depuis jeudi de terminer à l'une des deux premières places qualificatives pour l'Euro 2020. Cependant, les Diables Rouges ne comptent que trois points d'avance sur la Russie à trois rencontres de la fin des qualifications. "C'est un match important", a débuté le sélectionneur national Roberto Martinez. "Notre objectif est d'être premier du groupe. Nous voulons être tête de série et ce n'est possible que si nous terminons à la première place. Si l'Italie est aussi tête de série (l'Italie, l'un des 12 pays organisateurs de l'Euro 2020, est actuellement en tête de son groupe avec le maximum de points après six journées, ndlr), nous ne devrons pas nous rendre à Bakou pour jouer. C'est une énorme motivation pour terminer premier du groupe."

Le son de cloche fut le même du côté du milieu de terrain des Diables Rouges Axel Witsel. "Nous sommes en effet motivés, même si nous sommes qualifiés", a souligné le pilier du Borussia Dortmund. "J'ai été surpris que le Kazakhstan perde contre Chypre car ils ont une bonne équipe. Mais contre la Belgique, chaque adversaire est toujours plus motivé."