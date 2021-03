Roberto Martinez n'était évidemment pas satisfait de la prestation de ses Diables Rouges, contraints au partage en République tchèque samedi soir à Prague (1-1) lors de la 2e journée des qualifications pour le Mondial 2022. "Nous avons commis trop d'erreurs, mais nous avons aussi montré beaucoup de résilience", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

"Nous n'avons pas vraiment montré notre vrai visage, notamment en possession. Nous avons donc dû montrer un autre visage, un autre aspect de notre jeu", a expliqué le Catalan.

Comme souvent, Martinez a préféré retenir l'aspect positif. "Je suis satisfait de l'implication de mes joueurs. Nous avons bien défendu, montré de la résilience et avons été capables de réagir. Les Tchèques ont eu beaucoup d'occasions et sont dans une très bonne spirale. Quand vous ne jouez pas à votre niveau, être capable de ne pas perdre est primordial. L'équipe a pris un point alors que nous n'avons pas atteint notre niveau."

Beau joueur, le sélectionneur a aussi reconnu la qualité du jeu tchèque, estimant que le partage était logique. "Ils ont exercé un très bon pressing en déployant beaucoup d'énergie. Réagir n'était pas facile, mais nous l'avons fait. D'abord en marquant puis en nous créant des occasions. Les Tchèques sont capables d'aller en Coupe du monde. Je ne suis pas surpris par leur performance. Ce soir, ils ont effectué un gros pressing, déployé un jeu dynamique. Nous devons leur donner du crédit pour ce qu'ils ont effectué et les féliciter pour leur performance."

Martinez a ensuite tenu à féliciter Thomas Foket et Leandro Trossard, entrés en cours de jeu. "Ils ont eu une influence positive sur le jeu afin d'élever le niveau de jeu de l'équipe. C'est positif." Le sélectionneur a aussi donné des nouvelles de Dries Mertens, sorti en début de seconde mi-temps. "Il est tombé sur l'épaule, mais je ne peux pas donner de diagnostic."

Mardi, les Diables Rouges défieront la Biélorussie à Louvain. "Nous allons évaluer les joueurs individuellement. Il sera important de rafraichir l'équipe", a ponctué Martinez.

