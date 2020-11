Le sélectionneur espagnol a évoqué l'état de forme de plusieurs Diables rouges.

La grande inconnue avant l'annonce de la sélection de Roberto Martinez en vue des trois dernières rencontres de l'année de ses Diables Rouges était la présence ou non de Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter, blessé aux adducteurs de la cuisse gauche le 27 octobre contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, figure bien parmi les 32 joueurs retenus.

"Le rapport médical est positif", a déclaré Robero Martinez. "Il nous reste du temps et nous sommes confiants qu'il soit prêt à temps." Il est entendu que le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne jouera que contre l'Angleterre au plus tôt, soit le 15 novembre.

La surprise est venue de la sélection du jeune Charles De Ketelaere. La révélation brugeoise de la saison dernière, âgé d'à peine 19 ans a visiblement tapé dans l'oeil de Martinez. "Il est très impressionnant cette saison. Il mérite d'être dans le groupe des Diables Rouges. C'est très important d'être avec les Diables Rouges. Je suis très content de son développement". De Ketelaere devrait connaître sa première cap face à la Suisse, le 11 novembre. Il rejoindra ensuite la sélection des Espoirs de Jacky Mathijssen qui jouera un match décisif pour l'Euro U21 en Bosnie le 17 novembre. Deux autres Diables sont dans le même cas : Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers.

Roberto Martinez a prévenu que le match amical contre la Suisse, sera comme celui contre la Côte d'IVoire du 8 octobre l'occasion de voir les jeunes à l'oeuvre. "Il faut continuer à développer les jeunes".

Ce sera ensuite le retour des cadres dans l'équipe. Thibaut Courtois "qui reste le meilleur du monde, toujours présent dans les moments clés" devrait retrouver sa place dans les buts. Longtemps blessé, le capitaine Eden Hazard est aussi attendu. "Il est très positif. Il peut jouer sans douleur. Il a marqué un but magnifique. Il faudra être patient avec lui et le protéger" a jugé Martinez.

Nul doute aussi que le patron des Diables se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur ses défenseurs Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, qui peut quitter le Japon sans devoir suivre une quarantaine au retour, ou encore Thorgan Hazard qui sera d'autant plus précieux que Yannick Carrasco est lui blessé.

Axel Witsel a montré sa polyvalence avec Dortmund mercredi face à Bruges en évoluant en défense centrale. Une expérience qu'il ne renouvellera pas avec la Belgique. "Il est capable de jouer à beaucoup de place. Il a la maturité et l'expérience mais il nous manquerait au milieu de terrain."

Roberto Martinez a été assez évasif sur la non-sélection de Divock Origi, retenu le mois dernier. "C'était le moment de voir d'autres joueurs", a juste déclaré le coach des Diables Rouges.

