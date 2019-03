Roberto Martinez content de la victoire de ses Diables à Chypre

Roberto Martinez se montrait satisfait de la victoire de ses Diables Rouges à Chypre (0-2) affichant ainsi un 6 sur 6 après deux rencontres en qualifications pour l'Euro 2020. "Le premier but a été crucial pour le restant de la partie", a confié le sélectionneur espagnol de la Belgique dimanche à Nicosie. "Sinon, nous aurions pu connaître une chaude soirée".

Roberto Martinez saluait ainsi le premier but de la partie, dès la 10e minute de jeu, signé par son capitaine Eden Hazard, qui fêtait sa 100e sélection et par là-même son 30e but. "Ce 0-1, c'est un monde de différence. Après nous marquons vite le deuxième et cela nous permet de jouer calmement au football. Chypre n'est certainement pas un adversaire facile. Je prédis que beaucoup d'équipes vont perdre des points ici. Je suis aussi très content de ne pas avoir encaissé. C'est une rencontre type où l'on a beaucoup à perdre et peu à gagner. C'est donc bien d'avoir empoché la totale".

Le sélectionneur national devait se passer de quelques cadres, mais a pu compter sur plusieurs jeunes joueurs. "Leander Dendoncker et Youri Tielemans ont constitué un solide tandem", a ajouté Roberto Martinez. "Timothy Castagne a aussi laissé voir de belles choses. C'était le cas déjà contre la Russie. Michy Batshuayi a travaillé très dur pour l'équipe. Nous savions qu'il saisirait sa chance. Contre la Russie, il n'a pas été chanceux, il a marqué ici."

Côté chypriote, Ran Ben Shimon montrait aussi quelques signes de satisfaction après la prestation de ses joueurs. "Je suis content de la manière dont l'équipe a réagi après avoir encaissé très tôt. La Belgique a beaucoup de qualités et mérite sa victoire", a estimé l'entraîneur israélien, 48 ans. "Les deux buts furent deux coups de massue, mais mon équipe s'est bien reprise. Je veux aussi remercier les supporters d'avoir continué à nous soutenir après ce 0-2."