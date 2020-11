La Belgique a décroché son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations après avoir battu le Danemark 4-2 mercredi à Louvain, une qualification due à l'attitude des joueurs, qui ont fait la différence en 2e mi-temps, selon le sélectionneur fédéral Robero Martinez.

"On a sans doute pensé qu'on était qualifié en première mi-temps, mais on a bien réagi en seconde période", a déclaré le sélectionneur fédéral Roberto Martinez après la rencontre. "On a été plus responsable en 2e mi-temps, on a bien défendu, On s'est montré efficace, et nous avons marqué grâce à nos qualités. Au final, on met quatre buts au Danemark, qui n'a pas l'habitude d'en encaisser autant".

"J'ai bien aimé l'attitude des joueurs, qui ont joué en équipe", poursuit Martinez. Il y a quelques années, cela nous posait des problèmes quand plusieurs joueurs manquaient à l'appel, mais aujourd'hui, alors que les absents étaient nombreux, j'ai été satisfait des joueurs et de leur efficacité collective. C'est l'attitude des joueurs qui nous a menés au Final Four".

Le plateau du Final Four sera relevé avec la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie. "Le nom des équipes qualifiées pour le Final Four donne du prestige à cette compétition, que j'aime beaucoup. Ces équipes montrent l'importance qu'elles accordent à la Ligue des Nations. Les matchs à élimination vont amener un petit quelque chose en plus. Nous avons besoin de ce genre de matchs, et il n'y a que dans les grands tournois qu'on peut les avoir. Ce n'est que la 2e édition de la Ligue des Nations, mais les équipes présentes dans le Final Four donnent du prestige à cette épreuve. Quel que soit l'adversaire, nous aurons deux matchs de haut niveau".

Le tirage au sort du Final Four aura lieu le 3 décembre, tandis que le Final Four se déroulera en octobre 2021.

