(Belga) Au lendemain du partage face à la Grèce (1-1), le sélectionneur national a évoqué la répétition générale contre les vice-champions du monde de ce dimanche.

"Je m'attends à ce que nous passions un pallier après le match contre la Grèce", a déclaré Martinez vendredi en conférence de presse à Tubize. "Nous avions besoin de ce genre de match après une pause dans une longue saison. La Croatie va certainement nous tester au maximum."

Une rencontre face aux vice-champions du monde qui servira donc de répétition générale pour la Belgique avant son entrée en lice à l'Euro le 12 juin contre la Russie à Saint-Pétersbourg. "J'ai déjà mon onze de base en tête mais ce ne sera pas le même qui débutera contre la Russie. Ma seule préoccupation pour le moment, c'est de faire en sorte que tous les joueurs sont en forme et bonne santé pour le début de l'Euro. Je ne pense pas encore à un onze type. Chaque jour, nous avons plus d'informations et nous avons le temps de voir tous les joueurs à l'oeuvre."

Eden Hazard devrait jouer mais pas comme titulaire

Absent jeudi contre la Grèce, Eden Hazard devrait bel et bien être de la partie dimanche. Le capitaine des Diables Rouges va s'entraîner en partie avec le groupe vendredi et Martinez s'attend à ce qu'il s'entraîne complètement samedi. "Il ne devrait cependant pas débuter le match", a prévenu le Catalan. "Eden se sent mieux de jour en jour et ce sera déjà bien si nous pouvons l'impliquer dans le match. Il aura le temps d'être prêt pour la Russie. Le plus important est qu'il soit prêt pour performer tout au long du tournoi. C'est le genre de joueur qui a besoin d'être au top physiquement mais aussi de pouvoir prendre du plaisir dans son jeu pour jouer un grand rôle. Nous aurons trois matches de groupe pour lui permettre de grandir dans le tournoi."

Sans surprise, Witsel et De Bruyne seront absents

Également absents contre la Grèce, Thibaut Courtois, Thomas Vermalen et Jan Vertonghen auront également du temps de jeu dimanche. Axel Witsel et Kevin De Bruyne seront eux toujours forfaits. "Je ne suis pas inquiété par les absences. Nous devons trouver des solutions avec les joueurs présents. Nous sommes heureux que Kevin De Bruyne ne doit pas se faire opérer et que Eden Hazard progresse chaque jour." Le sélectionneur national a également donné des nouvelles d'Axel Witsel qui poursuit sa convalescence après sa blessure au tendon d'Achille. "Axel aura le feu vert s'il peut s'entraîner normalement avec le groupe pour le 11 juin. Cela me semble réaliste car il a l'air en forme. Seulement, je n'ai pas de boule de cristal et nous ne sommes pas à l'abri d'une rechute."

