Robert Lewandowski s'est dit "fier" et conscient du "défi énorme" qui l'attend au FC Barcelone où il a été présenté vendredi au Camp Nou, à une semaine de la reprise de la Liga. Recrue-star de l'été, l'attaquant polonais a été transféré pour cinq ans le 19 juillet en provenance du Bayern Munich pour 50 millions d'euros. "Je suis très fier d'être ici (...) C'est un défi énorme, pas seulement en tant que buteur, mais aussi pour pousser les autres joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes", a déclaré le droitier de 33 ans en conférence de presse. "Je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles pour le club (...) mais je sais que je peux être bien meilleur à l'avenir avec cette équipe (...) Nous avons un potentiel énorme", a-t-il ajouté. Le Polonais a été acclamé par les supporteurs sur la pelouse du Camp Nou, où il s'est adonné aux traditionnels jongles avec le numéro 9. Joan Laporta, le président du Barça, était présent au côté de sa recrue et attend beaucoup de l'ex-serial buteur du Bayern, auteur de 344 réalisations en 375 matches lors de ses 8 années en Bavière. "C'est un jour historique (...) Cette opération n'a pas été facile", a rappelé le dirigeant espagnol. Lewandowski a fait ses débuts sous les couleurs blaugranas le 24 juillet lors d'un Clasico amical remporté 1-0 contre le grand rival du Real Madrid à Las Vegas. Le FC Barcelone a conclu sa tournée américaine par une victoire 2-0 contre les New York Red Bulls, durant laquelle Lewandowski est resté muet.