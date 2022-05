Le Polonais s'exprimait lors d'une conférence de presse avec sa sélection nationale en vue des prochains duels de Nations League.

Le prolifique attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, double meilleur joueur Fifa 2020 et 2021, a déclaré lundi que son "histoire" avec le club allemand avait "touché à sa fin".

"Une chose est certaine aujourd'hui: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a dit l'international de 33 ans, lors d'une conférence de presse avec la sélection polonaise, sans donner aucune indication sur son avenir. Au Bayern depuis 2014, Lewandowski a marqué 344 buts pour le "Rekordmeister", toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Ligue des Champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne avec Munich, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund.

La sélection polonaise prépare la Ligue des Nations, qui débutera mercredi face au Pays de Galles pour les Aigles blancs. Lewandowski et compagnie affronteront ensuite les Diables Rouges le 8 juin à Bruxelles.

