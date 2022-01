Robert Lewandowski a été désigné joueur FIFA de l'année lors de la cérémonie annuelle des Best FIFA Football Awards, virtuelle cette fois, lundi. L'attaquant polonais du Bayern de Munich, 33 ans, a devancé l'Argentin Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or, et l'Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

Chez les dames, l'Espagnole Alexia Putellas, 27 ans, déjà Ballon d'Or, a été élue meilleure joueuse de l'année devant sa compatriote et équipière au FC Barcelone, champion d'Europe, Jennifer Hermoso, et l'Australienne de Chelsea Sam Kerr. Barcelone a battu Chelsea 4 à 0 en finale de la Ligue féminine des Champions.

Au rayon des entraineurs, c'est Thomas Tuchel qui a été plébiscité. L'Allemand, 48 ans, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea quatre mois après avoir pris la tête des 'Blues' en battant en finale Manchester City. Il a été préféré à Pep Guardiola (Manchester City) et le sélectionneur italien Roberto Mancini.

Dans le football féminin, c'est Emma Hayes (Chelsea) qui a été élue pour avoir permis à Chelsea féminin de remporter le titre en Angleterre, de gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre et d'aller en finale de la Ligue des Champions.

Du côté des gardiens, Thibaut Courtois ne figurait pas parmi les nommés. C'est le portier de Chelsea, le Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions, qui a eu la préférence sur l'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG, ex-AC Milan), champion d'Europe avec l'Italie, et l'Allemand Manuel Neuer, le portier du Bayern de Munich, vainqueur du trophée l'an dernier (pour l'année 2020.

Côté féminin, la Chilienne Christiane Endler (Lyon), capitaine de son équipe nationale, qui a été élue gardienne de l'année pour la FIFA.

Parmi les autres prix décernés, Erik Lamela (Tottenham) a gagné le Puskás Award pour le plus beau but de l'année, inscrit sur une 'rabona' (le coup du foulard) face à Arsenal en Premier League.

Le Danemark, son staff médical et son staff technique, ont reçu le prix du Fair Play pour leur action lors de l'accident cardiaque de Christian Eriksen durant l'Euro.

