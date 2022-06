Après laprobable arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich, un transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone ne semble être qu'une question de temps. Mais est-ce que ce sera le cas ? Et que donnerait cette association entre le Sénégalais et le Polonais ?

Le Bayern va dépenser 32 millions d'euros à Liverpool pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais. Il pourrait encore y avoir neuf millions d'euros de bonus liés à certains résultats. L'arrivée de Sadio Mané est certainement un enrichissement pour le Rekordmeister et la Bundesliga. A Liverpool, il a marqué 120 buts en 269 matches officiels et il a été à la base de 48 buts inscrits par ses partenaires. Aux côtés de Mo Salah, Mané a été l'un des meneurs du jeu offensif de l'équipe de Jürgen Klopp. Que Mané ait été autorisé à partir malgré ses états de service montre que le coach allemand, qui avait prolongé récemment son bail à Anfield jusqu'en 2026, veut donner un nouveau souffle à son attaque. Mané et Salah jouent en effet ensemble depuis cinq ans et peut-être qu'une certaine lassitude s'est installée. Avec l'achat de Darwin Núñez à Benfica, pour 75 millions d'euros, les Reds ont d'ailleurs attiré un élément qui doit incarner l'avenir.La venue de Sadio Mané en Bavière semble ouvrir la voie à un départ de Robert Lewandowski, dont le nom est cité avec insistance depuis quelques semaines du côté du FC Barcelone. Le Polonais ne veut pas rester au Bayern et le transfert de l'ailier sénégalais est peut-être un argument pour qu'il ne parte pas. L'ancien joueur de Southampton et de Metz est un attaquant collectif qui libère souvent ses compagnons d'attaque. Il se voyait d'ailleurs plus comme un joueur au service des autres que comme un buteur, jusqu'à ce que Klopp le repositionne en attaquant axial après l'arrivée de l'ailier gauche Luis Díaz lors du dernier mercato hivernal. Cette nouvelle mission a donné des ailes à Mané, qui était passé jadis par le RB Salzbourg. Le Sénégalais a marqué plus de buts en 18 rencontres en tant qu'avant-centre qu'en 33 matches sur le flanc.Sadio Mané est rapide, dribbleur, intelligent et déterminé. Il recherche les combinaisons, travaille sans le ballon et sait se positionner où il le faut. Une association avec Lewandowski donnerait peut-être bien une super attaque sur le papier. Qui pourrait alors arrêter ce duo ? Mané correspond à la philosophie footballistique du Bayern, dans lequel l'entraîneur Julian Nagelsmann change régulièrement de schéma tactique et dispose ses attaquants sur l'échiquier de manière à ce que leurs qualités spécifiques puissent s'épanouir. Reste maintenant à savoir comment Mané, qui a besoin de chaleur humaine, s'intégrera en dehors du terrain à Munich. Il aura cependant cinq futur coéquipiers qui pourront parler français avec lui. Et puis, comme on le disait plus haut, le Sénégalais a évolué non loin de là à Salzbourg. Ce n'est pas comme si la Bavière et la langue allaient forcément être totalement dépaysantes pour lui. Tout cela reste théorique tant qu'on ne saura pas si le Bayern pourra aligner cette paire royale la saison prochaine. Lewandowski continue de déclarer ici et là qu'il ne veut pas rester au Bayern et le conseil d'administration insiste toujours sur le fait qu'il souhaite conserver l'avant-centre dont contrat n'expire qu'en juin 2023. De plus, le FC Barcelone n'a pas (encore) l'argent nécessaire pour libérer Lewandowski de son contrat. Le feuilleton de ce transfert devrait donc se poursuivre pendant un moment. La saga de l'été est en marche !