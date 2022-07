L'attaquant polonais est sur le départ en Bavière et aimerait bien rejoindre le FC Barcelone qui sera également présent aux Etats-Unis dans les semaines à venir;

Robert Lewandowski a participé à l'entraînement collectif du Bayern Munich mercredi pour la première fois depuis son retour de vacances. L'attaquant polonais de 33 ans intéresse le FC Barcelone qui, selon plusieurs médias, fera une nouvelle et dernière offre de 50 millions d'euros (auxquels peuvent s'ajouter des bonus) cette semaine.

Lewandowski, qui est arrivé au Bayern en 2014, a encore un contrat d'un an auprès du club bavarois. Il a indiqué dès la fin de saison dernière qu'il souhaitait quitter le club, mais le conseil d'administration a déclaré qu'il souhaitait voir le contrat de son attaquant vedette arriver à son terme. Le Polonais semble avoir refusé d'adopter la stratégie du conflit. Comme convenu, il s'est présenté à l'hôpital mardi pour sa visite médicale annuelle et il s'est également présenté au premier entraînement.

Samedi, la présentation de l'équipe du Bayern Munich aux supporters aura lieu à l'Allianz Arena, après quoi l'équipe partira aux États-Unis pour un stage. Le FC Barcelone sera également présent aux États-Unis dans les semaines à venir.

Robert Lewandowski a participé à l'entraînement collectif du Bayern Munich mercredi pour la première fois depuis son retour de vacances. L'attaquant polonais de 33 ans intéresse le FC Barcelone qui, selon plusieurs médias, fera une nouvelle et dernière offre de 50 millions d'euros (auxquels peuvent s'ajouter des bonus) cette semaine. Lewandowski, qui est arrivé au Bayern en 2014, a encore un contrat d'un an auprès du club bavarois. Il a indiqué dès la fin de saison dernière qu'il souhaitait quitter le club, mais le conseil d'administration a déclaré qu'il souhaitait voir le contrat de son attaquant vedette arriver à son terme. Le Polonais semble avoir refusé d'adopter la stratégie du conflit. Comme convenu, il s'est présenté à l'hôpital mardi pour sa visite médicale annuelle et il s'est également présenté au premier entraînement. Samedi, la présentation de l'équipe du Bayern Munich aux supporters aura lieu à l'Allianz Arena, après quoi l'équipe partira aux États-Unis pour un stage. Le FC Barcelone sera également présent aux États-Unis dans les semaines à venir.