Robert Lewandowski a consacré son examen de fin d'études à lui-même. Plongée dans la vie d'un footballeur qui se mue en légende et va probablement devenir le meilleur numéro neuf de tous les temps.

Malheureusement, Der BomberGerd Müller souffre de la maladie d'Alzheimer et n'est plus en mesure de répondre mais il aurait été intéressant de poser cette question au meilleur buteur de tous les temps du Bayern (508 buts, toutes compétitions confondues) et de Bundesliga (365 goals) : qui est le meilleur avant de l'histoire du Bayern ? Gerd Müller ou Robert Lewandowski, qui a déjà inscrit 214buts pour le Bayern, sur tous les fronts, et ne doit plus en marquer que trois pour rattraper Karl-Heinz Rummenigge ?

...