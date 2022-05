Après avoir marqué un but à Goodison Park à la 46e minute, Richarlison avait ramassé une fusée pyrotechnique produisant de la fumée bleue sur la pelouse et l'avait renvoyée dans les gradins.

Un fumigène lancé en direction des tribunes pourrait avoir des conséquences pour Richarlison, l'auteur du but victorieux d'Everton contre Chelsea (1-0) dimanche en Premier League. Le club de Liverpool menacé de relégation et la fédération anglaise de football (FA) veulent tous deux enquêter sur l'incident de dimanche.

Après avoir marqué un but à Goodison Park à la 46e minute, Richarlison avait ramassé une fusée pyrotechnique produisant de la fumée bleue sur la pelouse et l'avait renvoyée dans les gradins. Le Brésilien de 24 ans risque désormais d'en subir les conséquences. Les objets pyrotechniques sont interdits dans les stades de football anglais.

L'arbitre Kevin Friend n'a pas réagi au geste de Richarlison. En février, la FA avait déjà demandé des comptes au milieu de terrain de Liverpool, Harvey Elliott, qui avait jeté une fusée rouge lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley. "Nous allons examiner la question", a annoncé Everton, "mais d'après ce que nous voyons, Richarlison a essayé de la jeter hors du terrain", a déclaré un porte-parole du club entraîné par Frank Lampard.

Alors qu'il reste cinq matchs à disputer, Everton occupe la 18e place de la Premier League avec 32 points et est en position d'être relégué en fin de saison. Il compte deux points de retard sur Leeds et Burnley, respectivement 17e et 16e au classement, actuellement sauvés, qui ont toutefois joué un match de plus que les Toffees.

