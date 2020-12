Ricardo Sa Pinto a été licencié par Vasco de Gama deux mois après son arrivée dans le club brésilien, a indiqué mardi le club de Rio de Janeiro.

Arrivé alors que le club restait sur une série de six matches sans victoire, Ricardo Sa Pinto a été sur le banc de Vasco de Gama pendant 15 matches, pour un bilan de trois victoires, six nuls et six défaites, et une 17e place en championnat.

Idole du Sporting Lisbonne et ancien joueur (en 2006-2007) et entraîneur (en 2017-2018) du Standard de Liège, Sa Pinto avait auparavant entraîné l'Etoile Rouge de Belgrade, le Legia Varsovie, l'OFI Crète, en Grèce, et Al-Fateh, en Arabie Saoudite. Avec le Standard, il avait remporté la Coupe de Belgique et fini deuxième du championnat.

