Ricardo Sa Pinto, ancien joueur et entraîneur du Standard, est impliqué dans une affaire de matches truqués en Grèce. Plusieurs médias locaux ont affirmé qu'une enquête avait été ouverte concernant un match entre l'Atromitos Athènes et l'Olympiacos et que le technicien portugais était cité.

À l'époque des faits en février 2015, Ricardo Sa Pinto était à la tête de l'équipe de l'Atromitos Athènes, club suspecté d'avoir arrangé un match avec l'Olympiacos perdu 2-1. Selon les médias grecs, 15 personnes seraient citées dans l'affaire et les deux clubs risqueraient une relégation en D2 et une amende de trois millions d'euros. Sans club depuis son départ de Braga en décembre, Ricardo Sa Pinto pourrait également être suspendu à vie s'il venait à être reconnu coupable. L'Olympiacos était largement en tête du championnat grec au moment de l'arrêt de la compétition à cause de la pandémie de Covid-19. L'Atromitos Athènes a terminé septième de la phase classique et a donc été versé dans la poule pour le maintien.