Le Colombien est passé du FC Porto à Liverpool cet hiver. Il n'a pas manqué ses débuts en Premier League, va-t-il aussi briller en Ligue des champions ?

Par Flor Van de Weghe

"Une des meilleures premières que j'ai jamais vu", a déclaré Jürgen Klopp après la victoire 2-0 contre Leicester City.

En raison de l'absence de Sadio Mané qui récupère de sa CAN victorieuse, Luis Díaz a réussi sa première sous ses nouvelles couleurs. L'ailier est arrivé cet hiver en provenance du FC Porto, qui a reçu 45 millions d'euros en échange. Le Colombien a paraphé un contrat jusqu'en 2027 avec le club d'Anfield Road.

Il a grandi dans la pauvreté

Qui est Luis Fernando Díaz ? Pour arriver là où il en est, le Colombien de 25 ans a dû se battre. Il a grandi à Barrancas, un village situé dans le désert colombien. Sa famille vivant dans la pauvreté, il a souffert de malnutrition. En conséquence, il était souvent considéré comme trop léger par ses entraîneurs de jeunesse.

Mais grâce à son énorme persévérance et à son excellente technique de dribble, Díaz a gagné le coeur de ses coaches. Son talent a été directement visible et il s'est rapidement imposé comme le meilleur joueur du village. Il a alors été sélectionné pour un tournoi de football au Chili où il s'est aussi distingué. Il y a frappé les esprits autant par sa maigreur que par ses dribbles réalisés avec une facilité déconcertante devant les défenseurs. À dix-huit ans, il rejoint le club colombien de Barranquilla. En 2016, il effectue ses débuts professionnels et devient un titulaire indiscutable de son club au cours de la saison 2016/17, ce qui lui vaut un transfert dans un club plus réputé du football colombien, l'Atlético Junior.

Luis Diaz a mené l'Atletico Junior au titre national colombien en 2019. © belga

La révélation en 2021

A l'Atlético Junior, il est rapidement devenu l'un des piliers des Tiburonesqu'il a conduit vers les plus grands succès de leur histoire, le point d'orgue étant le titre national en 2019. En deux saisons à l'Atlético, Díaz a marqué 15 buts. Les bonnes performances de l'attaquant de couloir ont suscité l'intérêt grandissant de clubs européens de premier ordre.

Lors de l'été 2019, le FC Porto annonce l'acquisition de Luis Díaz pour plus de sept millions d'euros. Sous la direction de l'entraîneur Sérgio Conçeicão, il est immédiatement devenu un joueur clé. Lors de ses deux premières saisons, Diaz a marqué six fois à chaque fois. Il a également délivré régulièrement des passes décisives.

C'est au cours de l'été 2021 qu'il se révèle définitivement à un plus large public. Lors de la Copa América, il est devenu le meilleur buteur du tournoi à égalité avec Lionel Messi. Dans le championnat portugais, il a continué à enchaîner les bonnes prestations. En dix-huit matches, il a marqué quatorze fois et donné cinq assists. C'est en bonne partie grâce à lui que Porto est actuellement seul en tête de la compétition portugaise.

Depuis février, il porte le maillot de Liverpool. Et après ses bons débuts, la question se pose de savoir s'il pourra confirmer sa première performance lors des prochains matches, à commencer par la Ligue des champions, mercredi à San Siro, contre l'Inter Milan.

Lors de la phase de groupes, Luis Diaz s'était déjà rendu à San Siro sous les couleurs de Porto. Mais c'était contre l'AC Milan qui copartage l'enceinte avec l'Inter, son prochain adversaire, sous ses nouvelles couleurs de Liverpool. © iStock

