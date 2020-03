Romelu Lukaku, qui fête ses 10 ans avec les Diables, s'est prêté au jeu des questions-réponses avec ses followers sur Instagram. Morceaux choisis.

Qui sont les joueurs les plus drôles à l'Inter ? Sensi et Young.

Le meilleur moment de ta carrière ? Mon but contre le Portugal avec la Belgique, mon frère Jordan me fait l'assist.

Le nom du club où tu as commencé ? Rupel Boom

Si tu pouvais jouer avec un joueur du passé, qui choisirais-tu ? Thierry Henry

Que penses-tu de Lautaro Martinez ? Un des meilleurs talents

Tes idoles ? Anelka et Drogba

Quels sont tes rêves ? Etre sûr que mon fils soit heureux

Ton plat italien préféré ? Pâtes carbonara

Le meilleur milieu de terrain avec qui tu as joué ? Kevin De Bruyne

Que penses-tu des supporters de l'Inter ? Ce sont les meilleurs du monde

Le défenseur le plus dur contre qui tu aies joué ? Jan Vertonghen

Que penses-tu de tes anciens coéquipiers de Manchester United ? Ils vont dans la bonne direction. C'est un processus.

Que penses-tu de Lebron James ? Grandeur. Une inspiration pour les jeunes de couleur. Il mérite le meilleur pour tout ce qu'il fait dans le basket et au-delà.

Qui est le plus rapide de l'Inter ? (Une photo de lui-même)

Comment as-tu appris l'Italien si vite ? Je regarde la Seria A en Italien depuis que j'ai 14 ans.

Ton meilleur ami ? (Une photo avec son frère Jordan)

Combien de langues parles-tu très bien ? Anglais, Italien, Français, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Lingala.

Un mot sur Marcus Rashford ? Pas surpris par ce qu'il réalise. Il a travaillé dur.

Quand seras-tu de retour à Anderlecht ? A 34 ans, je pense. Minimum 2 ans.

Ton meilleur souvenir à Everton ? Mon premier but à Goodison Park.

Boca Juniors ou River Plate ? Boca Juniors

Ton meilleur souvenir avec Junior Malanda ? La première année, lorsqu'on s'est rencontré à 12 ans avec Jordan (Lukaku).

Ta relation avec Yanninck Bolasie ? Le meilleur ami que j'ai eu dans le football.

