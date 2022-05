La fin de long mois de suspense autour de l'avenir de la superstar française est prévue

Selon le quotidien sportif français L'Equipe, l'attaquant français du Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé, devrait annoncer le nom de son prochain club ce dimanche, dans l'émission Telefoot, qui est diffusée en fin de matinée sur TF1.

Cette annonce interviendra donc au lendemain du dernier match de la saison du club champion de France contre le FC Metz..

Le feuilleton Mbappé agite le monde du football depuis des longs mois. L'été dernier, le Real Madrid avait proposé jusqu'à 200 millions lors des derniers jours du mercato d'été pour transférer le champion du monde. Le PSG a tenu bon et garder son joueur vedette dans l'espoir de le faire prolonger.

En début de semaine dernière, Mbappé s'est d'ailleurs venu à Madrid, en début de semaine dernière. Il n'en a pas fallu plus pour annoncer qu'il signerait évidemment avec la Casa Blanca, une équipe dont il est fan depuis tout petit. Marca a aussi annoncé en début de semaine que selon des sources internes, un accord verbal était déjà intervenu entre les deux parties.

Mais le PSG ne désespère pas pour autant de prolonger sa pépite qui a pris encore de l'importance au sein d'un club qui a pourtant fait le forcing pour attirer la légende Lionel Messi l'été dernier. Soutenus financièrement par le Qatar, les Parisiens lui ont d'ailleurs proposé un contrat très juteux et le président français Emmanuel Macron serait même intervenu afin de le pousser à rester dans la capitale française qui accueillera les prochains JO en 2024. Pour cette occasion, le président fraîchement réélu aimerait bien avoir un ambassadeur de carrure internationale comme Mbappé.

Parmi les autres points de chute plus improbables du numéro 10 de l'équipe de France, Liverpool ou le Barça. L'avenir de Kylian Mbappé semble cependant certainement se situer entre Madrid et Paris.

Epilogue de la saga, ce dimanche !

