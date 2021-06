Le gardien Kasper Schmeichel et Martin Braithwaite sont revenus sur la décision qu'ils ont prise de continuer à jouer le match contre la Finlande 1h45 après le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Et ils émettent quelques reproches à l'UEFA.

Le gardien de la sélection danoise Kasper Schmeichel et l'attaquant Martin Braithwaite ont déploré lundi d'avoir eu à choisir si le match Danemark-Finlande de l'Euro de football devait reprendre alors qu'ils étaient encore sous le choc du malaise dramatique de leur coéquipier Christian Eriksen.

"Nous avons été mis dans une position où, à titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû être placés", a souligné le dernier rempart des Danish Dynamite lors d'une conférence de presse avec les médias danois à Helsingor au nord de Copenhague. "Nous avions deux options: soit revenir le lendemain (le dimanche) à midi, soit reprendre le match", a expliqué celui qui est aussi l'équipier en club de Youri Tielemans et Timothy Castagne. "Il aurait fallu que quelqu'un plus haut placé que nous dise que ce n'était pas le moment de prendre une telle décision, et que nous devrions sans doute attendre le lendemain pour décider". "Mais ce qui est arrivé est arrivé, et espérons qu'ils en tirent des enseignements", a-t-il poursuivi, en rendant hommage aux médecins, "héros" de la soirée.

Les joueurs danois sous le choc cachant les soins prodigués à Christian Eriksen. Déjà, une des images fortes de l'EURO 2021 © iStock

"Nous aurions aimé avoir une troisième option"

Sur le terrain, la rencontre s'est achevée par la victoire surprise de la Finlande (0-1) à Copenhague. Pour l'attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite, "nous aurions aimé avoir une troisième option". Reprendre le match, "n'était pas un souhait, mais la moins mauvaise des options" proposées, a-t-il souligné.

C'était la première fois depuis le dramatique arrêt cardiaque de Christian Eriksen, samedi contre la Finlande, que des joueurs s'exprimaient devant la presse. L'émotion était forte, et Martin Braithwaite n'a pu retenir ses larmes.

"C'est une expérience brutale de voir un coéquipier et un ami à terre et en souffrance. Évidemment, on est très affecté. Mais Christian est parmi nous aujourd'hui et j'en suis très très reconnaissant", a souligné Schmeichel.

Hojberg a du reprendre le rôle de tireur de pénalties dévolu en temps normal à Christian Eriksen © iStock

L'état de Christian Eriksen à l'hôpital est toujours "stable, bon", a expliqué Jakob Hoyer, le directeur de la communication de la fédération danoise. Les joueurs ont pu échanger avec lui par visioconférence dimanche, et il a également reçu la visite du capitaine Schmeichel à l'hôpital. "Il a dit avec ses mots que nous devrions nous réjouir du match de jeudi contre la Belgique. Ca veut dire beaucoup", a raconté Pierre-Emile Hojbjerg, qui a manqué un penalty contre la Finlande après la reprise du match. Des pénalties habituellement tirés par Christian Eriksen.

