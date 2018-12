Rendez-vous dimanche à Madrid pour Boca Juniors et River Plate

Après un entraînement dans la matinée, le bus des joueurs a quitté le stade Monumental de Buenos Aires pour l'aéroport d'Ezeiza. Agitant des drapeaux et entonnant des chants, des dizaines de fans étaient présents pour les encourager. Le prochain entraînement est programmé jeudi dans les installations du Real Madrid, à Valdebebas, a annoncé le club argentin. Les adversaires de Boca Juniors sont eux partis mercredi au petit matin (et déjà arrivés). Des milliers de supporters du club jaune et bleu ont envahi les rues et réservé un départ triomphal à leurs protégés lors du départ du bus des joueurs pour l'aéroport, qui a dû se frayer un chemin dans une foule impressionnante.

Une finale retour sous haute tension

Les deux équipes rivales de Buenos Aires, qui s'étaient quittées sur un score de 2-2 à l'aller au stade de la Bombonera de Boca Juniors, avaient dans un premier temps refusé de jouer en Espagne, l'ex-puissance coloniale, cette finale de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Amérique. Boca Juniors avait même exigé en vain une victoire sur tapis vert lors de la finale retour de la Copa Libertadores, estimant que River Plate devait être sanctionné pour les actes de violence du 24 novembre. Des supporters ultras de River avaient caillassé le bus de Boca et lancé des gaz lacrymogènes qui ont pénétré par les vitres brisées dans l'autocar.

D'abord reportée au lendemain, la rencontre avait finalement été reprogrammée au 9 décembre à Madrid. Les 80.000 places du stade Bernabeu ne seront toutefois pas toutes occupées, une zone vide séparant les deux groupes de supporters rivaux ayant été prévue.