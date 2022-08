Le milieu portugais Renato Sanches (Lille) a signé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, a annoncé jeudi le club champion de France dans un communiqué.

Sanches, 24 ans, qui évoluait depuis 2019 au LOSC, devient la quatrième recrue estivale des Parisiens après le milieu portugais Vitinha (ex-Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi Mukiele (ex-RB Leipzig).

Formé au Benfica, il avait rejoint le Bayern Munich en 2016, après avoir remporté l'Euro avec le Portugal. Il est resté en Bavière jusqu'en 2019, avec un prêt à Swansea lors de la saison 2017-2018.

A Lille, il a disputé 90 matchs et marqué 6 buts, remportant le championnat de France en 2021, sous la houlette de Christophe Galtier, qu'il retrouvera comme entraîneur au PSG.

Sanches compte 32 sélections et 3 buts avec le Portugal.

Sanches, 24 ans, qui évoluait depuis 2019 au LOSC, devient la quatrième recrue estivale des Parisiens après le milieu portugais Vitinha (ex-Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi Mukiele (ex-RB Leipzig). Formé au Benfica, il avait rejoint le Bayern Munich en 2016, après avoir remporté l'Euro avec le Portugal. Il est resté en Bavière jusqu'en 2019, avec un prêt à Swansea lors de la saison 2017-2018. A Lille, il a disputé 90 matchs et marqué 6 buts, remportant le championnat de France en 2021, sous la houlette de Christophe Galtier, qu'il retrouvera comme entraîneur au PSG. Sanches compte 32 sélections et 3 buts avec le Portugal.