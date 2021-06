Le jeune coureur belge avait remporté le Tour de Belgique lors de sa première année chez les professionnels.

Remco Evenepoel sera présent au départ du Tour de Belgique qui débute mercredi à Beveren, a confirmé lundi l'organisateur Golazo. Le coureur de Deceuninck-Quick Step est le tenant du titre sur le Tour de Belgique où il avait remporté le général en 2019.

Evenepoel, 21 ans, avait repris la compétition dimanche au Tour des onze villes, dix jours après sa chute et son abandon au Tour d'Italie. Le Giro constituait la première course de reprise du Brabançon, neuf mois après sa lourde chute au Tour de Lombardie. En pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Evenepoel a ajouté le Tour de Belgique, où il avait remporté sa première victoire professionnelle en 2019, à son programme. La 90e édition du Tour de Belgique débute le 9 juin à Beveren et se clôture le 13 juin à Beringen.

