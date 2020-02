"Le temps est venu qu'il revienne dans l'équipe", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane samedi au sujet de l'attaquant belge Eden Hazard, blessé depuis novembre, qui fera donc son retour dans le groupe contre le Celta Vigo dimanche, pour la 24e journée de Liga.

"Nous savons ce que gagne l'équipe avec Eden: elle gagne un très grand joueur. Le temps est venu qu'il revienne dans l'équipe, il s'entraîne avec nous et se sent bien", a précisé Zidane en conférence de presse samedi, à la veille de la réception du Celta Vigo, 17e du championnat d'Espagne.

"Cela fait trois mois qu'il n'a pas joué, mais physiquement il est prêt pour jouer avec nous", s'est avancé le technicien français, en ajoutant, de manière plus explicite: "Demain, il va être avec nous, et prêt pour commencer à jouer".

Eden Hazard (29 ans, 1 but et 4 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues cette saison), arrivé l'été dernier dans la capitale espagnole en provenance de Chelsea, s'est blessé à la cheville droite le 26 novembre sur un duel avec son compatriote Thomas Meunier lors de la réception du Paris Saint-Germain en phase de poule de la Ligue des champions (2-2).

L'attaquant international belge (105 sélections) a été victime d'une "fracture péri-malléolaire" de la cheville droite, et n'est revenu à l'entraînement qu'à la fin du mois de janvier.

"C'est un joueur différent, unique, donc on est content de le retrouver. On a pris le temps avec lui, et c'est ce qu'on devait faire. On ne voulait pas se précipiter, il fallait que ses sensations soient bonnes à 100%", a indiqué "ZZ" samedi.

Le 31 janvier, interrogé sur un possible retour prématuré d'Eden Hazard à la veille du derby contre l'Atlético (remporté 1-0 par les Merengues le 1er février), Zidane avait déclaré qu'il ne "prendrai(t) jamais un risque avec (la santé d')un joueur".

Les Merengues, leaders de la Liga avec trois points d'avance sur le FC Barcelone, ont l'opportunité d'accroître leur avance en championnat avant la réception de Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des champions dans dix jours, le 26 février.

