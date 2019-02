Real Madrid - Ajax: l'avis des coaches

- Des "creux" pour un mieux -

Erik Ten Hag: "Pour pouvoir savourer de grands moments, il faut parfois connaitre des creux tels que celui que nous vivons actuellement en championnat. Notre saison européenne est déjà réussie mais on espère tous pouvoir se ressaisir de manière spectaculaire afin de bousculer le Real, qui reste le grand favori de ce double affrontement. Si nous y parvenons, nous nous relancerons pour la suite de la saison. Au début de celle-ci, on voulait se qualifier pour l'Europe et on a réussi à atteindre la Ligue des champions (NDLR : via les matchs de barrages). Ensuite, on voulait passer l'hiver européen au chaud et on l'a fait avec la manière. Maintenant, on veut remporter des trophées. On est encore en lice en Coupe des Pays-Bas et on peut toujours rêver du titre. La Ligue des champions, c'est une compétition qui génère de belles émotions. Mes joueurs doivent se reprendre individuellement mais aussi en tant qu'équipe".

Santiago Solari: "Je ne suis pas d'accord quand vous dites que l'Ajax est dans un creux. Ils ont livré de bons matches, sont forts collectivement, à la construction, et ont d'excellentes individualités. Il faut faire preuve de respect pour eux mais aussi pour les adversaires qui ont réussi à les bousculer. De notre côté, nous avons bien progressé par rapport au moment du tirage".

- Se focaliser sur "notre propre jeu" -

Ten Hag : "Il faut reconnaitre que le football que nous proposons depuis quelques semaines n'est pas bon. Cela arrive, il faut l'accepter et tenter de trouver au plus vite les solutions pour nous améliorer. Maintenant, cela ne change rien à notre approche de ce match. Que ce soit le Real en face ne change rien. On a montré, notamment face au Bayern, qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs quand nous sommes à 100%, avec une bonne mentalité. Chez nous, devant notre public, on jouera notre propre jeu sans nous soucier du leur".

Solari : "Pour aller loin dans ce genre de compétition, il faut pouvoir évoluer à un très haut niveau, en ne se projetant pas trop loin. Chaque match est important. Pour l'instant, c'est celui de mercredi qui m'intéresse et uniquement lui. Tout ce que j'espère, c'est que mes joueurs se montreront aussi appliqués qu'il y a trois jours. A plus long terme, je ne sais pas si on pourra un jour parler du Real de Solari comme il y a eu celui de Zidane, s'il y aura une 4e C1 de rang. Cela dépend de tellement de paramètres".

- Un "bon test" pour de Jong -

Ten Hag : "Frenkie est rétabli et sera apte à jouer. Pour lui, qui va prochainement découvrir le championnat d'Espagne avec Barcelone, ce sera un bon test. Affronter le rival du Real lui donnera un avant-goût de ce qui l'attend la saison prochaine et il sera certainement motivé comme jamais. Mais ce sera sans doute - je l'espère en tout cas - la même chose pour tous mes joueurs".

- L'"expérience" du côté madrilène -

Ten Hag : "Je m'étonne de constater que certains sous-estiment la qualité du Real. Ils viennent tout de même de remporter la Ligue des champions à trois reprises. Cette équipe a considérablement progressé depuis le moment du tirage au sort. Elle a repris confiance en elle, aussi, grâce à Solari, un entraîneur qui donne sa confiance aux jeunes, parmi lesquels Vinicius. Mais n'oubliez pas que cette équipe recèle aussi pas mal de joueurs d'expérience comme Ramos, Kroos, Modric ou Benzema, qui est en grande forme. Ces gars-là savent gérer ce genre de rencontre".

Solari : "On a des joueurs d'exception, comme Ramos, qui possède un caractère exceptionnel, qui est un capitaine extrêmement compétitif. Ce n'est pas par hasard s'il a disputé plus de 600 matches pour le Real, remporté autant de trophées. J'espère qu'il en disputera encore beaucoup d'autres. Quant à Marcelo, je ne sais pas s'il va jouer. Par contre, c'est un vice-capitaine emblématique, qui a toujours placé les intérêts du club au-dessus des siens. On a besoin de joueurs de sa trempe".