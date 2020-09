Trois "petits" pour les trois grands d'Espagne ? Pour la 4e journée de Liga disputée de mardi à jeudi, le Real Madrid espère convaincre contre Valladolid, tandis que Barcelone -à Vigo- et l'Atlético Madrid -à Huesca- chercheront à confirmer leur retour.

A l'occasion de son premier match de la saison à domicile -mais toujours sans public- mercredi (21h30), le Real fait figure de grand favori contre Valladolid, 16e et qui n'a pas encore gagné après trois journées.

Mais l'équipe de Zinédine Zidane, qui devra composer sans Toni Kroos indisponible deux semaines, n'a toujours pas acquis de certitudes dans le jeu depuis la reprise de la Liga.

Vainqueurs contre le Bétis Séville (3-2) samedi, les champions d'Espagne en titre ont souffert et ne s'en sont sortis qu'en fin de rencontre grâce à un penalty accordé après recours à l'arbitrage vidéo (VAR).

Bien plus confiant après son carton contre Grenade (6-1), et les deux premiers buts de la recrue Luis Suarez, l'Atlético Madrid accueille le promu Huesca mercredi (19h00).

Enfin, Barcelone tentera de prouver mercredi contre le Celta Vigo (21h30) que l'automne s'annonce définitivement plus doux que l'été.

Le prodige de 17 ans Ansu Fati, double buteur face à Villarreal (4-0) dimanche, a provisoirement sorti les Catalans de leur marasme, une crise institutionnelle sur fond de grande lessive dans l'effectif.

Les équipiers de Lionel Messi se frottent cette fois au Celta Vigo, sauvé de justesse la saison dernière mais 4e et toujours invaincu pour l'instant.

La Real Sociedad, forte d'un bon début de saison, accueille Valence mardi (19h00), tenu en échec par Huesca lors de la précédente journée. Leader malgré la défaite contre le Real, le Bétis Séville se déplace à Getafe mardi (21h30).

Programme de la 4e journée du Championnat d'Espagne de football:

Mardi 29 septembre

(19h00) Real Sociedad - Valence

(21h30) Getafe - Betis Séville

Mercredi 30 septembre

(19h00) Villarreal - Alavés

Huesca - Atlético Madrid

(21h30) Real Madrid - Valladolid

Eibar - Elche

Jeudi 1er octobre

(19h00) Athletic Bilbao - Cadix

Séville - Levante

(21h30) Grenade - Osasuna

Celta Vigo - Barcelone

