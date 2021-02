Après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, la Juve doit rectifier le tir ce soir face à Crotone pour le compte de la 23ème journée de Serie A.

Fébriles, sans idées, les hommes d'Andrea Pirlo ont quitté l'Estádio do Dragão bredouille mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Défaits 2 buts à 1 par le FC Porto, les Turinois ont pris une petite claque mais conservent de grandes chances de qualification pour le prochain tour.

Les nombreux absents n'arrangent rien

Une situation compliquée en appelle néanmoins une autre à l'aube de clôturer la 23ème journée de championnat face à Crotone, lanterne rouge du classement. Mais c'est plutôt la place de la Juve, 6ème à l'heure actuelle, qui inquiète le plus. Une liste des absents qui s'allonge avec Chiellini qui rejoint Dybala, Cuadrado, Bonucci et Arthur déjà blessés, en plus de Rabiot, suspendu. Rien ne semble aller pour le mieux pour les Piémontais.

Avec 11 points de retard sur le leader interiste, et deux matchs de retard, les Bianconeri n'ont presque plus le droit à l'erreur en championnat s'ils veulent décrocher un dixième titre consécutif. C'est donc une Vieille Dame affaiblie qui joue ce soir, avec l'obligation de vite retrouver une dynamique positive.

Attardo Vincent (st.)

