Le transfert de l'international anglais vers le club londonien est en discussions depuis quelques semaines.

Mercredi après-midi, l'ailier anglais Raheem Sterling (27 ans) a fait ses adieux aux fans de Manchester City sur les réseaux sociaux. Avec une vidéo de plus de trois minutes compilant les moments forts de ses 7 années passées chez les Skyblues et un texte personnel, il s'est adressé aux supporters alors qu'il s'apprête vraisemblablement, selon des rumeurs insistantes, à rejoindre Chelsea.

What a journey 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

"Quelle aventure ça a été", a écrit Sterling à tous ceux qui l'ont soutenu depuis 2015 à City, alors qu'il venait de quitter Liverpool. "Je suis arrivé à Manchester à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Merci pour votre soutien sans faille. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City."

Sterling, international anglais à 77 reprises, a marqué 131 buts en 337 matchs et remporté le championnat anglais à 4 reprises avec Manchester City, mais il n'a jamais soulevé la Ligue des champions. La saison dernière, Manchester City avait perdu la finale face à Chelsea, avant d'échouer en demi-finale contre le Real Madrid cette saison. Il n'a pas été question de la future destination de Sterling dans son texte, mais il est annoncé à Chelsea selon de multiples sources britanniques.

D'après Sky et la BBC, l'indemnité de transfert avoisinerait les 50 millions de livres, soit un peu moins de 60 millions d'euros.

