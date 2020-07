Chaque jour, Sport/Foot Magazine vous propose un quiz sportif. Aujourd'hui, le top 20 des plus gros transferts entrants de l'histoire de la Juventus.

Avec sept transferts datant de plus de dix ans et trois joueurs qui n'ont pas encore porté les couleurs des Bianconeri une seule fois, le top 20 des transferts entrants les plus chers de l'histoire de la Juventus n'est pas évident à trouver.

(Si le quiz n'apparaît pas ci-dessus, vous pouvez également y jouer ici)

Avec sept transferts datant de plus de dix ans et trois joueurs qui n'ont pas encore porté les couleurs des Bianconeri une seule fois, le top 20 des transferts entrants les plus chers de l'histoire de la Juventus n'est pas évident à trouver.(Si le quiz n'apparaît pas ci-dessus, vous pouvez également y jouer ici)