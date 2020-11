Chaque jour, Sport/Foot Magazine vous propose un quiz sportif. Aujourd'hui, les meilleurs buteurs et les joueurs qui ont disputé le plus grand nombre de matches pour le Danemark.

Ce mercredi, les Diables rouges affrontent le Danemark pour une place dans le Final Four de la Nations League. Connaissez-vous bien nos adversaires ? Pouvez-vous retrouver les meilleurs buteurs et les joueurs le plus souvent sélectionnés de l'histoire de l'équipe danoise ?

(Si le quiz n'apparaît pas ci-dessus, vous pouvez également y jouer ici)

