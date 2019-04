Qui sont les joueurs avec le plus de valeur dans les 5 grands championnats ?

C'est une étude délivrée par l'Observatoire du Football CIES, qui reprend les joueurs avec la valeur estimée la plus élevée par championnats et par clubs. Bien qu'ils ne soient pas premiers, on peut retrouver les joueurs belges Romelu Lukaku, Eden Hazard, Youri Tielemans et Thibaut Courtois.

© belga