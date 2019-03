Qui sont les Diables sélectionnés par Martinez pour affronter la Russie et Chypre?

Kevin De Bruyne (ischios), Axel Witsel (adducteurs) et Vincent Kompany (blessure musculaire) sont en effet indisponibles, tous blessés à des degrés divers. Romelu Lukaku est incertain et sa participation à cette campagne est estimée "à du 50-50" par Roberto Martinez qui compte cependant sur Thomas Vermaelen.

Romelu Lukaku, touché au pied lors du duel en Ligue des Champions avec Manchester United au PSG la semaine dernière (et sur lequel il a joué encore à Arsenal dimanche) doit faire l'impasse sur le quart de finale de la Coupe d'Angleterre samedi à Wolverhampton. "Nous verrons ensuite comment cela évolue de son côté", a commenté le sélectionneur des Diables Rouges vendredi à Tubize.

"Thomas Vermaelen s'est bien entraîné cette semaine et il est presque totalement rétabli. Je pense qu'il sera là. C'est une campagne de sept jours avec deux matches, et son expérience est importante", a ajouté Roberto Martinez qui n'a pas hésité à coucher sur papier un noyau élargi de 28. "Mais tous connaissent déjà l'environnement. Ils sont déjà venus chez les Diables et savent comment cela se passe. Nous avons trois absents et trois joueurs incertains (Vermaelen, Lukaku et Dembélé (cheville), ndlr). Une fois la déception passée, il faut se réjouir de voir la porte s'ouvrir pour d'autres joueurs. C'est une opportunité pour eux de se montrer, surtout que beaucoup prestent bien dans leur club respectif et ont un haut niveau. C'est un groupe qui est capable de gérer les blessures ou les suspensions."

Un groupe orphelin de Marouane Fellaini désormais. "C'est son choix, ce n'est pas le nôtre", a commenté Roberto Martinez qui a voulu remercier encore le milieu de terrain après onze ans chez les Diables. "Il faut avoir du respect pour sa décision et le remercier pour tout ce qu'il a apporté. Il a changé de club, son choix est compréhensible et nous le remercions aussi de son soutien."

Un groupe qui retrouve aussi, outre Leandro Trossard, Christian Benteke. "Il le mérite. Sur les cinq derniers matches avec les Diables, il a marqué cinq buts. A présent, il est totalement rétabli et s'entraîne depuis un moment sans problème", a confié encore Roberto Martinez.

Gardiens :

Thibaut Courtois

Simon Mignolet

Koen Casteels

Matz Sels

Défenseurs:

Toby Alderweireld

Jan Vertonghen

Thomas Vermaelen

Brandon Mechele

Dedrick Boyata

Jason Denayer

Milieux:

Dennis Praet

Mousa Dembele

Youri Tielemans

Leander Dendoncker

Hans Vanaken

Thomas Meunier

Timothy Castagne

Nacer Chadli

Yannick Carrasco

Attaquants :

Dries Mertens

Thorgan Hazard

Eden Hazard

Adnan Januzaj

Romelu Lukaku

Michy Batshuayi

Christian Benteke

Leandro Trossard

Divock Origi