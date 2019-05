Officialisé hier, le départ de Rudi Garcia, laisse le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille vacant. Les dirigeants vont s'activer dans les prochains jours pour lui trouver un remplaçant.

C'est une histoire qui prend fin. Demain soir (20h45), face à Montpellier, Rudi Garcia dirigera son dernier match à la tête de l'Olympique de Marseille. Un soulagement pour les quelque 60.000 supporters attendus dans les tribunes du Vélodrome. Car l'entraîneur présente un bilan mitigé. Une première saison, où il aura ramené l'équipe de la douzième à la cinquième place, une deuxième saison conclue par une finale d'Europa League et une troisième, et dernière saison, où son équipe aura été incapable d'aller chercher une qualification en Europa League. Résultat, les objectifs n'ont pas été atteints et Rudi Garcia a été débarqué. Il laisse l'OM dans un état végétatif. Le club phocéen, sous le joug du Fair-Play financier, va devoir renflouer les caisses. Et donc vendre des joueurs. Autant dire que le prochain entraîneur travaillera avec des contraintes.

Heinze, le choix du coeur

Le nouvel entraîneur arrivera en bord de Méditerranée avec l'assurance de devoir vendre les plus grosses valeures marchandes de l'effectif (Thauvin, Sanson, ...), dans un club qui ne disputera aucune coupe d'Europe l'an prochain. Il sera donc compliqué d'aller chercher un cador. Il se dit en coulisses que Jacques-Henri Eyraud, président du club, chercherait depuis un mois une solution. Et un nom revient souvent. Celui de Gaby Heinze. Joueur du club entre 2009 et 2011, et grand artisan du dernier titre de champion de France (2010). Actuellement, l'ancien Albiceleste entraîne dans le championnat argentin. Mais il n'est pas le seul à retenir l'attention des dirigeants marseillais. D'après L'Equipe, une liste de dix entraîneurs aurait été érigée. Une liste où l'on retrouve Claude Puel, réputé pour être un entraîneur ayant certaines facilités à lancer les jeunes, mais rattrapé par son passé de joueur anti-OM. On retrouve également Rafael Benitez dans cette liste. Le coach de Newcastle, finaliste de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool, aurait également tapé dans l'oeil des dirigeants. Le dernier profil connu, et assez incertain, est celui de Sérgio Conceição. L'ancien joueur du Standard, actuellement sous contrat avec Porto, hésite à propos de son avenir. Et le championnat de France a conservé une très bonne image du Portugais, depuis son départ de Nantes.

En coulisses, l'OM s'active pour trouver le remplaçant de Rudi Garcia, et si aucun de ces profils ne présente de points communs, une chose est sûre, la tâche qui attendra le nouveau coach du vainqueur de la Ligue des Champions 1993 sera rude.