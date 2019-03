Qui est Krzysztof Piatek, véritable phénomène de la Serie A?

Pour sa première saison en Serie A, le Polonais Krzysztof Piatek fait des ravages. Seul Lionel Messi a marqué plus que lui.

Nous sommes le 10 décembre. Krzysztof Piatek et sa compagne Paulina Procyck se promènent dans le centre de Milan. L'attaquant du Genoa en est à ses premiers mois en Italie et il ne découvre pas seulement les stades : il fait aussi du tourisme. Sur la place devant la cathédrale, le couple s'arrête et demande à un passant de prendre une photo. Le 21 janvier, cette image fait la une de 'La Gazzetta dello Sport' sous le titre : 'Piatek : I love Milan.'

...