Dans le match retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, Liverpool doit défendre une avance de 2-0 contre l'Inter. L'équipe locale cherchera à savoir qui l'entraîneur Jürgen Klopp va aligner dans son trio offensif. Le trio qui a fait la force des Reds ces dernières années est-il sur le point de se dissocier ?

Le règne trident doré composé deMohamed Salah, Sadio Mané et de Roberto Firmino est en train de s'achever à l'ombre d'Anfield Road. Le Brésilien est plus souvent sur le banc que sur les prés cette saison, un constat qui était déjà d'application depuis le mois de janvier 2020 quand le Portugais Diogo Jota a troqué sa liquette des Wolves pour celle des Reds. Longtemps porté par ses statistiques, l'attaquant de 30 ans présente un bilan chiffré moins convaincant depuis quelques temps. Cette saison, Firmino n'a marqué que huit fois alors que Jota a trouvé la faille à 14 reprises. Mais l'international brésilien a relancé son duel avec son concurrent portugais lors de la manche aller des 1/8e de finale de la Champions League. Sur la pelouse de l'Inter, Firmino a marqué l'important but d'ouverture alors qu'il avait remplacé Jota à la mi-temps. En janvier, Liverpool a encore renforcé sa ligne d'attaque en transférant le Colombien Luis Diaz du FC Porto. Ce dernier n'a pas tardé à séduire tout le monde à Anfield et il a reçu immédiatement beaucoup de temps de jeu de la part de Jürgen Klopp. Le très rapide ailier était d'ailleurs titulaire lors de la finale de la League Cup que Liverpool a remporté aux tirs au but contre Chelsea.Mais à quoi ressemble l'avenir de l'ancien trio doré de Liverpool ? En juin 2023, les contrats de Mané, Firmino et Salah arriveront à échéance. L'Egyptien est en pourparlers avec le club depuis un certain temps au sujet d'un nouveau contrat, mais les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord jusqu'à présent. Salah aimerait rester, mais souhaiterait une forte augmentation de son salaire, ce que le propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group, voit d'un mauvais oeil. Les Américains sont connus pour être réticents à offrir aux joueurs plus âgés des contrats de longue durée et bien rémunérés. Salah fêtera ses 30 ans en juin prochain.L'entraîneur Jürgen Klopp préférerait conserver son prince africain à Anfield et ne pense pas que l'âge sera un problème. "Robert Lewandowski a 33 ans, Lionel Messi 34 et Cristiano Ronaldo 37. Sont-ils mauvais pour autant ? Si vous avez la chance d'être épargné par les blessures dans votre carrière, vous pouvez jouer plus longtemps. Ce n'est pas parce que les joueurs atteignent leur apogée lorsqu'ils ont une vingtaine d'années que c'est fini pour eux après. Les trentenaires possèdent un gros avantage avec leur expérience. Ils peuvent utiliser les leçons qu'ils ont apprises au cours de leurs longues carrières", déclarait le technicien allemand aux médias anglais. En revanche, Sadio Mané ne dirait pas nécessairement non à un départ cet été. Une aventure en Espagne ne serait pas pour lui déplaire. Le champion d'Afrique avec le Sénégal a déjà déclaré par le passé qu'il ne dirait pas non à un déménagement au FC Barcelone ou au Real Madrid si ces clubs se montraient intéressés par ses services. Le nom de Firmino a également circulé dans les travées du FC Barcelone pendant longtemps. Après sept saisons à Liverpool, un départ n'est certainement pas exclu.De son côté, le Diable Rouge Divock Origi est rarement impliqué dans les plans de Jürgen Klopp. Le Belge a laissé une trace dans les livres d'histoire du club après ce match fou de Ligue des champions contre le FC Barcelone et son but en finale contre Tottenham. Mais le favori du public n'a que trop peu joué ces deux dernières saisons. Lorsqu'il semblait enfin revenu à son meilleur niveau à la fin de l'année dernière, il s'est malheureusement blessé. Lors du dernier mercato, Newcastle a bien essayé de l'attirer, mais sans succès.Et puis, il y a aussi le cas de Takumi Minamino, qui a quitté Salzbourg en janvier 2020 pour rejoindre le sextuple vainqueur de la Champions League. L'attaquant japonais a été prêté à Southampton la saison dernière, mais n'a pas réussi à être titulaire indiscutable dans l'équipe, même après son retour à Liverpool. Il reste donc à savoir qui figurera dans le trio offensif des Reds contre l'Inter aux côtés des certitudes que sont Salah et Mané. Firmino ne devrait en principe pas figurer dans le onze de départ, car il est gêné par une blessure à l'aine. Il semble donc probable que Klopp choisira entre Diaz et Jota.