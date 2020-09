Champions à la surprise générale pour leur deuxième saison après leur retour en Premier League, les Foxes de Leicester City ont impressionné la planète foot par leur fraîcheur et leur jeu résolument tourné vers l'offensive. Cinq ans après, seuls sept joueurs font encore partie du noyau. Que sont devenus les autres ?

L'ossature centrale de l'équipe titulaire est restée. Le gardien Kasper Schmeichel, le capitaine Wes Morgan, et le buteur Jamie Vardy font partie des sept rescapés du titre. Malgré les nombreuses sollicitations, ils sont restés fidèles à leurs couleurs, avec une envie toujours aussi évidente, qui les mènera d'ailleurs à la cinquième place la saison dernière, synonyme de qualification pour la phase de groupes de l'Europa League.

...

L'ossature centrale de l'équipe titulaire est restée. Le gardien Kasper Schmeichel, le capitaine Wes Morgan, et le buteur Jamie Vardy font partie des sept rescapés du titre. Malgré les nombreuses sollicitations, ils sont restés fidèles à leurs couleurs, avec une envie toujours aussi évidente, qui les mènera d'ailleurs à la cinquième place la saison dernière, synonyme de qualification pour la phase de groupes de l'Europa League.Mais les autres révélations de cette fameuse saison 2015-2016 ont quitté le navire, à commencer par Claudio Ranieri, l'entraîneur. Il a laissé sa place d'abord à Craig Shakespeare, avant que Claude Puel puis Brendan Rodgers prennent la relève. Côté joueurs, les départs ont été progressifs, jusqu'à celui de Riyad Mahrez vers Manchester City.Le petit milieu de terrain français N'Golo Kanté a quitté les Foxes pour Chelsea dès la fin de saison. Chez les Blues depuis quatre saisons, il domine l'entrejeu et récupère toujours un nombre incalculable de ballons. Il est le seul titulaire à avoir fait ses bagages dès l'été 2016. Profitant des millions perçus grâce à la vente du français et à la Champions League, les dirigeants ont pu faire des emplettes : Slimani, Musa, Ndidi et Nampalys Mendy sont arrivés.Un an après, c'est Danny Drinkwater qui quittait l'équipe, direction Chelsea de nouveau. Riyad Mahrez, élu meilleur joueur de Premier League lors de la glorieuse saison, faisait finalement ses valises l'année suivante, à l'aube de la saison 2018-2019, pour défendre les couleurs de Manchester City. Il redeviendra champion d'Angleterre avec les Citizens en 2019 sous les ordres de Pep Guardiola. Au même moment, Robert Huth, le costaud défenseur central allemand, arrêtait sa carrière, fort de trois titres Premier League (deux avec Chelsea et un avec Leicester City).Cinq ans après l'exploit, le noyau a en grande partie changé, mais la réussite est toujours bien là. Cinquième de la défunte saison, les Foxes peuvent toujours compter sur leur portier Kasper Schmeichel, toujours aussi solide et difficilement perméable. Jamie Vardy, après avoir mis 27 buts lors de la saison victorieuse, a repris du poil de la bête et en a inscrit 24 lors de cette nouvelle folle saison, permettant aux Foxes de se mettre à l'abri dans de nombreux matches. Captain Morgan, leader incontesté de l'équipe, mène toujours ses hommes de main de maître.La plupart des révélations de la saison 2015-2016 ont confirmé dans leur nouveau club, à l'exception peut-être de Danny Drinkwater, en difficulté du côté des Blues, et prêté successivement à Burnley puis Aston Villa, sans plus de succès. De leur côté, Kanté et Mahrez sont en pleine bourre et font désormais partie des meilleurs joueurs du monde.Le club a, quant à lui, su se réinventer. En transférant des jeunes talents comme Youri Tielemans, Dennis Praet, Wilfried Ndidi et récemment Timothy Castagne, les dirigeants ont proposé au nouveau coach Brendan Rodgers un noyau de qualité. Avec l'Europa League en plus au programme de cette saison, les Foxes devront être prêt à relever de nouveaux beaux défis.Par Samuel Gothot (st.)