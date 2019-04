Le 1er avril, Ricardo Sa Pinto s'est fait limoger par le Legia Varsovie, où il avait rebondi suite à son passage au Standard. Explications.

Une déroute, une de plus. Le 31 mars dernier, le Legia Varsovie de Ricardo Sa Pinto s'incline sur la pelouse du Wisla Cracovie de Marcin Wasilewski, 4-0. Le Wisla, grand nom du football polonais, en proie à des difficultés, se classe pourtant sixième, quand le Legia figure à une deuxième place indigne de son rang et son statut de plus gros budget - et de loin - de l' Ekstraklasa.

