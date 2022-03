Manchester City affrontera l'autre club de la capitale espagnole, l'Atlético. Villareal affrontera le Bayern Munich et Benfica défiera Liverpool.

Chelsea, tenant du titre, et le Real Madrid s'affronteront en quarts de finale de la Ligue des Champions de football. Tel est le résultat du tirage au sort effectué vendredi. Les autres rencontres sont Manchester City/Atlético Madrid, Villarreal/Bayern Munich et Benfica/Liverpool.

L'UEFA a également procédé au tirage des demi-finales. Le vainqueur de Manchester City/Atlético affrontera ensuite celui de Chelsea/Real. Le gagnant de Benfica/Liverpool jouera contre celui de Villarreal/Bayern. Les quarts de finale aller se joueront les 5 et 6 avril. Les matchs retour sont programmés une semaine plus tard.

