En 2004, Samir Nasri s'est fait connaître de toute l'Europe lorsqu'il a inscrit le but victorieux lors de l'EURO U17 contre l'Espagne. Retour sur la période durant laquelle Nasri a propulsé l'hyper-talentueuse génération '87 vers les sommets de l'Europe.

À Châteauroux, une petite ville du centre de la France située au milieu de nulle part, une vingtaine de jeunes d'au maximum 17 ans viennent de vivre le plus beau jour de leur vie en ce 15 mai 2004. Ils viennent de remporter le Championnat d'Europe U17 avec l'équipe de France, devant plus de 12.000 spectateurs, en battant l'Espagne 2-1, et au coup de sifflet final, ils se lâchent sur le terrain.

...