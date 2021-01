"Ce sujet est plus sensible que celui de la vaccination". En visite à Ankara lundi, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas n'a pas pu échapper aux questions sur le transfert vers un club d'Istanbul du footballeur allemand Mesut Özil, dont la proximité avec le président turc lui a valu de violentes critiques en Allemagne.

Özil, milieu de terrain d'Arsenal, a confirmé dimanche qu'il allait signer au club turc de Fenerbahçe après plusieurs mois sans jouer chez les Gunners.

Le joueur d'origine turque avait été critiqué de façon virulente en Allemagne après avoir posé pour une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2018. Dénonçant des attaques "racistes", Özil avait mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde la même année.

M. Erdogan avait affiché sa solidarité avec Özil après son retrait de l'équipe nationale, jugeant "inacceptable" le "racisme" dont il aurait été victime. En juin 2019, Özil a célébré son mariage à Istanbul avec M. Erdogan comme témoin.

Prié de commenter ce transfert lors d'une conférence de presse à Ankara avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, M. Maas a estimé sur le ton de la plaisanterie que ce sujet était "plus sensible que celui de la vaccination" contre le Covid-19. "Je sais que les fans de football en Turquie sont très passionnés".

"Mesut Özil a connu une grande réussite avec l'équipe nationale allemande. S'il joue en Turquie, j'aimerais qu'il réussisse aussi et j'espère qu'il sera heureux à Istanbul", a-t-il ajouté.

"Il va apporter sa contribution au football turc et pas seulement à Fenerbahçe", a pour sa part déclaré le ministre turc, ajoutant en guise de boutade à l'adresse de son homologue allemand: "J'espère que vous n'allez pas en faire un problème parce qu'il rencontre le président".

D'après plusieurs journaux turcs, Özil, 32 ans, doit assister lundi depuis les tribunes à un match de championnat entre Fenerbahçe et Ankaragücü. Une cérémonie en grande pompe est prévue dans les jours suivants pour officialiser sa signature.

Selon le quotidien sportif Fanatik, Özil doit s'engager pour trois ans et demi et sera rémunéré à hauteur de cinq millions d'euros par saison.

En conflit avec Arsenal, Özil n'a pas joué avec son club depuis le 7 mars 2020. En octobre, les Gunners ne l'avaient pas retenu sur leur liste de joueurs en Premier League, renforçant les interrogations sur son avenir à Londres.

Le contrat d'Özil, joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros, devait normalement expirer à la fin de la saison.

