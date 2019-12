A quelques heures du Clasico, Lionel Messi s'est exprimé sur Eden Hazard, à propos duquel il ne tarit pas d'éloges. Malheureusement, le capitaine des Diables, blessé à la cheville, manquera le grand rendez-vous de ce soir au Camp Nou.

Dans une interview pour Marca, Messi s'est exprimé sur le Clasico, mais aussi sur les critiques auxquelles Zinedine Zidane a fait face en début de saison et sur la question de savoir si Eden Hazard peut remplir le rôle de Cristiano Ronaldo au Real.

Plus fort au Bernabeu qu'au Camp Nou

La Pulga explique d'abord pourquoi il est plus performant au Real Madrid qu'au Camp Nou lors du Clasico. "Lorsque nous jouons au Bernabeu, de nombreux espaces sont créés. Le Real attaque davantage parce qu'ils ont l'obligation de gagner à la maison. Au Camp Nou, ils jouent un autre type de match, plus regroupés en défense et misent sur la contre-attaque parce qu'ils ont des joueurs très rapides devant. A Barcelone, le jeu est plus verrouillé et plus compliqué."

Zidane ? "Les gens oublient vite ce qu'il s'est passé"

Lionel Messi prend également la défense de Zinédine Zidane, critiqué depuis son retour au Real cette saison. "C'est surprenant", dit le numéro 10 du Barça, "Mais ceux qui sont dans le football depuis longtemps, et encore plus dans les grands clubs, savent que c'est normal. Les gens oublient très vite ce qu'il s'est passé et ce qui a été accompli. Zidane savait sûrement à son retour que les trois trophées de la Ligue des champions qu'il avait gagnés n'avaient plus d'importance et que les fans allaient avoir autant d'attentes que lors de son premier jour. Les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes savent que nous sommes continuellement sous les projecteurs et que nous vivons avec cette pression."

"Hazard a beaucoup de qualités"

A la question de savoir si Hazard peut combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo au Real et en devenir la superstar, Messi n'hésite pas. "Hazard a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui peut déséquilibrer les défenses, mais je pense qu'il est différent de Cristiano, avec des caractéristiques différentes. C'est difficile de remplacer Cristiano, mais Hazard est aussi un grand joueur", affirme Messi.