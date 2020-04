Le Bayern de Munich a décidé de recycler des centaines d'écharpes pour en faire des masques non-médicaux, vendus aux supporters, pour la bonne cause, a expliqué le club champion d'Allemagne vendredi.

Les écharpes avaient été confectionnées pour le 120e anniversaire du club et devaient être distribuées lors du match retour de la Ligue des Champions contre Chelsea en mars dernier. Si le match a pu se jouer, il l'a été à huis-clos. Les compétitions ont ensuite été arrêtées en raison de la crise du coronavirus.

Les bénéfices de la vente de ces masques seront alloués à l'association "We kick Corona" mise sur pied par Joshua Kimmich et Leon Goretzka, des joueurs du Bayern. Ils ont déjà pu récolter près de 4 millions d'euros.

