Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Dortmund, est un jeune prodige convoité par les plus grands clubs européens, mais c'est un arbitre assistant qui a obtenu sa signature mardi soir à l'issue du quart de finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et la formation allemande (2-1).

Haaland (20 ans), auteur d'une passe décisive pour son capitaine Marco Reus, a été poursuivi dans le tunnel qui mène aux vestiaires par le juge de touche roumain Octavian Sovre, qui lui a réclamé un autographe, ce que le buteur lui a accordé.

"On me l'a dit, je ne l'ai pas vu. Peut-être que c'est un fan de Haaland", a réagi l'entraîneur de Manchester City, l'Espagnol Pep Guardiola.

Octavian Sovre avait officié avec son compatriote, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu, lors du match de la phase de groupes de C1 entre le Paris SG et Basaksehir Istanbul le 8 décembre, interrompu par les joueurs.

L'entraîneur adjoint du club turc, le Camerounais Pierre Achille Webo, s'était indigné d'avoir été désigné comme "le noir" en roumain ("negru") par l'un des deux hommes.

Sebastian Coltescu a été sanctionné pour "comportement inapproprié" et suspendu jusqu'à la fin de la saison par l'UEFA. Octavian Sovre a été puni plus légèrement, d'une "réprimande".

La justice interne de l'instance n'a pas sanctionné les deux hommes pour "conduite raciste ou discriminatoire" (article 14 de son règlement), mais sur le fondement de son article 11, qui fixe "les principes généraux de conduite" sur le terrain et interdit par exemple les injures. L'UEFA a également ordonné aux deux arbitres de suivre "un programme éducatif" d'ici fin juin.

