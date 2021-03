Avant de devenir l'une des stars de l'Inter et de filer vers le titre en Italie, Romelu Lukaku était un jeune avant prometteur à Everton. Son ex-coéquipier Arouna Koné revient sur cette période dans le colonnes du magazine néerlandais Voetbal International.

Souvenez-vous d'Arouna Koné. Le jeune attaquant avait quitté sa Côte d'Ivoire natale en 2002 pour tenter la grande aventure européenne, au Lierse, avant de faire le tour du continent (PSV, Hanovre et Séville, entre autres). Il s'est finalement retrouvé à Sivasspor, en Turquie, où il joue toujours à 37 ans.

Avant de rejoindre son club actuel, Koné a joué encore quatre ans en Angleterre, à Everton. Là-bas, il évoluait en 2013 aux côtés d' un certain Romelu Lukaku, recruté à Chelsea. L'attaquant ivoirien évoque cette période dans un entretien avec l'hebdomadaire néerlandais Voetbal International. "Dès le début, Romelu Lukaku était capable de courir et de dribbler, mais curieusement, il n'était pas très doué pour bien conserver un ballon. Je lui ai souvent montré comment utiliser correctement son corps. Lukaku était comme un étudiant qui voulait apprendre des joueurs expérimentés."

"À partir de là, je savais avec certitude que ce garçon irait très loin." Arouna Koné

Ce que Lukaku montre depuis quelques mois en Italie n'a rien de nouveau pour Koné. L'Ivoirien se souvient très bien d'un match en particulier. "À un moment donné, il savait vraiment bien comment faire usage de son corps, et il l'a prouvé contre Leicester City", explique l'ancien Lierrois. "Il y avait Wes Morgan à l'arrière, un mec avec un gabarit d'ours. Je discutais avec Lukaku avant le match et je lui ai dit : "Ce sera un match difficile pour nous, avec Morgan. Ça va être impossible de le passer." Lukaku m'a regardé et a dit : "Fais attention." Et il a été phénoménal. Romelu s'est retrouvé à sprinter en duel avec Morgan. Ils se sont tous deux jetés et Morgan est tombé au sol. Lukaku, lui, a décollé avec le ballon et a marqué. À partir de là, je savais avec certitude que ce garçon irait très loin."

Au final, Koné et Lukaku ont joué ensemble jusqu'en 2017, date à laquelle les deux attaquants ont quitté goodison Park. Au total,le duo a inscrit pour 97 buts, dont 87 pour le numéro 9 des Diables rouges.

