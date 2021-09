La Roja a battu la Géorgie 4-0 et repasse provisoirement devant la Suède qui compte des matches de retard. Les Polonais se sont baladés à Saint-Marin et si un triplé fut inscrit, il ne fut pas l'oeuvre de Lewandowski. Enfin, l'Allemagne a remporté son set avec une roue de vélo contre l'Arménie.

L'Espagne reprend provisoirement la tête

Dans le Groupe B, l'Espagne a facilement battu 4-0 la Géorgie, le dernier (1 point). Jose Gaya (14e), Carlos Soler (25e), Ferran Torres (41e) et Pablo Sarabia (63e) ont marqué les buts propulsant la Roja en tête du classement (10 points) Mais la Suède (9 points, 2e) n'a joué que trois matches.

Sept buts pour la Pologne dont un doublé de Lewandowski

Suite à leur partage 1-1, le Kosovo (4 points, 4e) et la Grèce (3 points, 4e) restent sur leurs positions. Anastasios Douvikas a donné l'avance aux Grecs et Vedat Muriqi a égalisé pour les visités (90e+2, 1-1). Le duel de mercredi à Varsovie entre la Pologne et l'Angleterre opposera les deux premiers du Groupe I.

Vainqueurs 1-7 à Saint-Marin grâce à Robert Lewandowski (5e, 21e), Karol Swiderski (16e), Karol Linetty (44e) et Adam Buksa (63e, 90e+2, 90e+4), les Polonais se sont hissés à la deuxième place (10 points). Avec cinq victoires dont celle en début de soirée contre Andorre (4-0), les Three Lions sont leaders (15 points).

Serge Gnabry a marqué deux fois contre l'Arménie. © belga

Victorieuse 1-0 de la Hongrie (7 points,4e), l'Albanie passe en troisième position (9 points). Andorre est 5e (3 points) devant Saint-Marin, qui a encaissé cinq défaites malgré le but de Nicola Nanni (48e, 1-4).

Score de tennis pour la Mannschaft

Grâce à son carton 6-0, l'Allemagne a pris la tête du Groupe J à l'Arménie (10 points, 2e). Serge Gnabry (6e, 15e), Marco Reus (35e), Timo Werner (45e), Jonas Hofmann (52e) et Karim Adeyemi (90e+1) ont porté le total de la Mannschaft à 12 points. A Bucarest, la Roumanie a infligé un cinquième revers au Liechtenstein (2-0).

Grâce à Alin Tosca (11e) et Cristian Manea (18e), la Roumanie (9 points, 3e) saute la Macédoine du Nord (8 points, 4e), qui a galvaudé une avance de deux buts (2-2) contre l'Islande (4 points, 5e).

