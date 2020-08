Il ne devait même pas être là: Eric Maxim Choupo-Moting, un temps non-qualifié pour la compétition, a délivré le Paris SG contre l'Atalanta (2-1), mercredi, d'un but au bout du temps additionnel qui a envoyé son équipe en demi-finale de la Ligue des champions.

Son entrée en jeu (79e), à la place de Mauro Icardi, a ressemblé à un coup de poker pour son entraîneur Thomas Tuchel qui, jusque-là, n'avait pas trouvé la clé du verrou lombard.

"Choupo", l'homme des fins de match, éternel remplaçant, dont le fait d'armes le plus connu a été d'empêcher son coéquipier Christopher Nkunku de marquer, d'un improbable geste technique sur sa ligne, en avril 2019.

Depuis le début d'année, il n'apparaissait même plus sur la liste des joueurs éligibles pour disputer la C1, relegué au bout de la hiérarchie offensive derrière des superstars peu habituées à partager les minutes.

Comme une suite logique, son contrat n'a pas été renouvelé pour la rentrée.

Mais le départ fin juin d'Edinson Cavani l'a remis dans l'effectif... et a offert indirectement au PSG un sacré moment d'histoire, le jour de ses cinquante ans.

L'international camerounais a d'abord délivré le centre pour Neymar qui a alors servi Marquinhos pour l'égalisation (90e). Surtout, c'est lui qui reprend la passe de Mbappé pour offrir la qualification, inespérée, au PSG (90e+3).

Choupo-Moting a ainsi marqué, à 31 ans, son tout premier but en Ligue des champions ! Et voici "Choupo" propulsé en légende parisienne: Neymar qui lui offre son trophée d'homme du match... et même Thomas Meunier, parti du PSG pour Dortmund, qui publie sur Twitter un montage photo de la Tour Eiffel affichant en toutes lettres le nom de "Choupo-Moting" sur sa façade...

"On croit vraiment en nous"

"On passe de bons moments ensemble sur le terrain et en dehors ensemble. On a déjà gagné quatre titres cette saison mais le plus important, c'est celui-ci. On croit vraiment en nous et on l'a fait aujourd'hui", a dit le buteur après le coup de sifflet final.

"Tout le monde sait qu'on a des individualités de grande qualité mais on a voulu le montrer aussi en tant qu'équipe. On n'a jamais gagné la Ligue des champions et avec une telle équipe, on doit avoir ce genre d'ambition. C'est un si grand club, on va tout donner au prochain match et continuer à y croire", a ajouté le héros du jour.

"Il est très fort aux entraînements, il accepte son rôle dans cette équipe, dans la hiérarchie il est derrière Mbappé et Icardi, c'est clair", expliquait Tuchel à la mi-juillet.

Le but de Choupo-Moting, c'est aussi une grande victoire pour Tuchel, qui a connu le natif de Hambourg à Mayence. C'est le technicien allemand qui a attiré en 2018 l'attaquant sans grande référence, qui restait sur une saison sans relief à Stoke City.

Le coach apprécie chez l'avant-centre ses qualités de combat et son état d'esprit, lui qui aime s'afficher sur les réseaux sociaux, dans les lieux branchés de la capitale ou en skate au Camp des Loges.

"Il a été exceptionnel. Je dis toujours que je sais qu'il est un bon joueur qui peut entrer et changer quelque chose", l'a salué l'Allemand sur RMC Sport.

"Ca donne", aime dire Choupo-Moting. Contre l'Atalanta, il a donné. Et le PSG est prêt à recevoir encore plus.

