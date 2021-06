Le compte à rebours pour l'Euro a commencé! Procurez-vous le guide de l'Euro de Sport/Foot Magazine et soyez prêt pour le coup d'envoi.

Dans ce guide complet pour l'Euro, vous trouverez une présentation des 24 pays participants. Y compris les sélections, le onze de départ, le sélectionneur national, les jeunes talents et bien plus encore. Un calendrier pratique et détachable complète le tableau.

Mais Sport/Foot Magazine va au-delà de ces informations de base. Le guide est complété par des rapports approfondis et des analyses passionnantes sur de nombreux participants au Championnat d'Europe. Vous y retrouverez également plusieurs entretiens approfondis, notamment avec Jérémy Doku.

Si vous voulez commencer à préparer l'Euro, il vaut mieux courir chez le marchand de journaux. Notre guide y sera disponible à partir du mercredi 2 juin.

Dans les semaines à venir, nous continuerons à suivre de près l'EURO 2020 et nos Diables Rouges, à la fois dans le magazine et sur notre site web. Alors que la fête de l'Euro commence, car nous sommes prêts !

Vous voulez aussi porter le maillot des Diables Rouges pour suivre l'Euro? Abonnez-vous à Sport/Foot Magazine et recevez gratuitement le maillot officiel des Diables Rouges!

Dans ce guide complet pour l'Euro, vous trouverez une présentation des 24 pays participants. Y compris les sélections, le onze de départ, le sélectionneur national, les jeunes talents et bien plus encore. Un calendrier pratique et détachable complète le tableau.Mais Sport/Foot Magazine va au-delà de ces informations de base. Le guide est complété par des rapports approfondis et des analyses passionnantes sur de nombreux participants au Championnat d'Europe. Vous y retrouverez également plusieurs entretiens approfondis, notamment avec Jérémy Doku.Si vous voulez commencer à préparer l'Euro, il vaut mieux courir chez le marchand de journaux. Notre guide y sera disponible à partir du mercredi 2 juin.Dans les semaines à venir, nous continuerons à suivre de près l'EURO 2020 et nos Diables Rouges, à la fois dans le magazine et sur notre site web. Alors que la fête de l'Euro commence, car nous sommes prêts !