Prochain adversaire des Brugeois, la Lazio bat le Borussia Dortmund de Witsel et Meunier

L'autre match du Groupe F, celui du Club de Bruges, s'est terminé par la victoire 3-1 de La Lazio sur Dortmund. Axel Witsel et Thomas Meunier ont joué tout le match avec le Borussia, Thorgan Hazard, blessé, était absent. Le Club Bruges, vainqueur au Zénith Saint-Pétersboug (1-2), et la Lazio s'affronteront le 28 octobre lors de la deuxième journée. A Rennes, Jérémy Doku est monté au jeu (62e) contre Krasnodar (1-1) et s'est fait remarquer.

© AFP